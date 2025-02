Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl in Innenstadt - Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittag stahlen zwei Männer das Wechselgeld eines Geschäftes in der Innenstadt, beide konnten durch Beamte der Citywache unmittelbar nach der Tat gestellt werden.

Gegen 12:20 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Geschäft in der Innenstadt gemeldet. Zwei Täter entwendeten demnach Wechselgeld in einem dreistelligen Bereich. Mit dieser Beute flüchteten die beiden Männer in die Innenstadt.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass die beiden Tatverdächtigen, im Alter von 23 und 25 Jahren, in der Innenstadt angetroffen werden konnten. Deutlich war der schwere Beutel mit dem Münzgeld zu sehen, der von einer der beiden Personen getragen wurde.

Zur weiteren Sachbearbeitung wurden die Männer mit zur Polizeiwache genommen. Das entwendete Bargeld konnte vollständig sichergestellt werden. Zudem wurde bei dem 25-jährigen Tatverdächtigen ein Pfefferspray in seiner Jacke gefunden.

Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Diebstahls mit Waffen eingeleitet.(179069)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell