POL-OL: Westerstede - Einbruch vereitelt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Oldenburg (ots) - Nachdem ein 43-Jähriger am Wochenende mehrere Schläge erlitt und verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Am Samstagmorgen erschien der 43-jährige Mann auf einer Polizeidienststelle und zeigte eine Körperverletzung an. Nach seinen Angaben hielt er sich in der vergangenen Nacht gegen 01:00 Uhr im Bereich des Lappan auf, als er in einen Streit mit einem Mann geriet. Der Streit eskalierte, sodass ...

