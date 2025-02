POL-OL: Einbruch in Wohnung

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in der Straße Am Schießstand ein hochwertiger Campervan der Marke Citroën entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt und wurde zuletzt gestern Abend, gegen 19 Uhr, dort gesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich umgehend ...

