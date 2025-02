POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A29 bei Jaderberg - Mehrere Verletzte und Vollsperrung

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittag stahlen zwei Männer das Wechselgeld eines Geschäftes in der Innenstadt, beide konnten durch Beamte der Citywache unmittelbar nach der Tat gestellt werden. Gegen 12:20 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Geschäft in der Innenstadt gemeldet. Zwei Täter entwendeten demnach Wechselgeld in einem dreistelligen Bereich. Mit dieser Beute flüchteten die beiden Männer in die ...

mehr