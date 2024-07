Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.07.2024: Unfall mit leicht verletzter Person - Fahrer flüchtet

Nümbrecht (ots)

Wie berichtet, ist es am Samstag (13. Juli) auf der L350 bei Marienberghausen zu einem Unfall gekommen. Ein Unfallbeteiligter hatte sich nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5822677 Einen Tag später, am Sonntagvormittag, meldete sich der Flüchtige auf der Polizeiwache in Gummersbach. Es handelt sich um einen 56-jährigen Mann aus Wiehl. Er gab an, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein und schilderte den Unfallhergang aus seiner Sicht. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell