POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (27.09.) in der Zeit von 9:15 Uhr und 9:45 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der bislang noch unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Brunnenweg in Weiterstadt. Hier beschädigte er einen in einer Parkbucht abgestellten grauen Ford Tourneo und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am hinteren Kotflügel des geparkten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die nähere Angaben hierzu machen können. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter Rufnummer 06151 - 969 41310 entgegen.

