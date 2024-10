POL-DA: Heppenheim: Polizei sucht Eigentümer/Wer erkennt die Geldkassette?

Heppenheim (ots) - Nach der Meldung eines Brandes in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hüttenfelder Straße rückten am Mittwoch (02.10.), gegen 11.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Brand glücklicherweise niemand verletzt. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Die ...

mehr