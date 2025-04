POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (31.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 55-jähriger Mann in der Friedrich-Ebert-Straße unter Einfluss von Drogen mit dem Fahrrad fuhr. Gegen 14.00 Uhr kontrollierten die Beamten den augenscheinlich unter Drogen stehenden 55-Jährigen an seinem Fahrrad. Kurz darauf versuchte der 55-Jährige auf sein Fahrrad ...

mehr