POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Brand in leerstehender Gärtnerei

Augsburg (ots) - 11.39 Uhr: Nochmalige Veröffentlichung wg. falschem Datum. Nun korrekt: Augsburg Dasing - Am gestrigen Montag (31.03.2025) ereignete sich ein Raub in Dasing. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet mit Hochdruck und ermittelt zu den Hintergründen der Tat. Gegen 20.00 Uhr trafen sich ein 40-Jähriger und ein bislang Unbekannter in der Bahnhofstraße. Offenbar sollte eine hochwertige Uhr verkauft werden, welche in einem Onlineinserat vom ...

