Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.01.2025 gegen 09:40 Uhr kam es auf der B 271 in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die B 271 kommend vom Industriegebiet "Im Bruch" in Richtung Frohnhof. An der Einmündung der B 271 auf die Mannheimer Straße wollte der Fahrer des Peugeot nach links abbiegen. Beim Abbiegen missachtete der 31-Jährige die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW. Der 46-jährige VW Fahrer kollidierte frontal mit dem Peugeot. Durch den Aufprall touchierten beide Fahrzeuge einen an der Einmündung wartenden Mercedes, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der 67-jährige Mercedes Fahrer, sowie dessen Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der Fahrer des Peugeot, sowie der Fahrer des VW und dessen Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß jeweils leicht verletzt. Die drei Personen wurden zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 EUR entstanden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der fließende Verkehr abgeleitet werden.

