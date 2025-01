Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in einer Tiefgarage Kirchheimer Straße - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 20.12.2024, kam es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Tiefgaragenparkplatz eines Kaufhauses in der Kirchheimer Straße in Grünstadt. Ein in Queraufstellung parkender PKW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Austausch der Personalien zu gewährleisten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell