Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Am 06.01.2025 befuhr gegen 17:50 Uhr ein 44-jähriger BMW-Fahrer die Bürgerstraße in Fahrtrichtung Wirth-Allee in Landau. An der Kreuzung zur Hartmannstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 27-jährigen Nissan-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolge des Unfalls lösten am PKW Nissan die Airbags aus. Zudem war der PKW nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 44-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

