POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Diebstahl aus PKW

Bad Bergzabern (ots) - Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim fiel am 05.01.2025, um 21:40 Uhr, in der Weinstraße wegen Beleuchtungsmängeln an seinem Pkw auf. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern ...

