POL-PDLD: A65/AS Insheim - Zu schnell in die Ausfahrt

A65/AS Insheim (ots)

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache für einen Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag, 05.01.2025, 15.30 Uhr, gewesen sein. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin wollte die A65 an der Anschlussstelle Insheim verlassen und verlor im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam zunächst auf die Grünfläche, wo sie sich in der Folge zweimal überschlug. Mit leichten Verletzungen kam sie und ihre Beifahrerin in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

