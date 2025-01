POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Bergzabern (ots) - Am Samstag, dem 04.01.2025 wurde in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:10 Uhr ein Pkw Skoda, der auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Kurfürstenstraße geparkt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 06343-9334-0 oder unter ...

