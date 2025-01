POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt verhindert

Wörth am Rhein (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde in Wörth auf Höhe des Bahnhofs für eine Stunde der fließende Verkehr im Rahmen einer Standkontrolle kontrolliert. Bei insgesamt geringem Verkehrsaufkommen wurde ein Fahrzeugführer verwarnt, der nicht angeschnallt war. In einem Fall war der fällige Termin für die Hauptuntersuchung abgelaufen. Außerdem wurde ein Fahrradfahrer kontrolliert und beanzeigt, da das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt wurde. Weiteren 13 ...

