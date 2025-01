POL-PDLD: Alkoholisiert unterwegs

Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht auf Montag konnte gegen 00:30 Uhr ein 41-Jähriger in seinem PKW sitzend in einer Parkbucht gegenüber einer Kneipe festgestellt werden. Die Beleuchtung war eingeschaltet. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Um einen Fahrtantritt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel ...

