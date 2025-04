POL Schwaben Nord: 0594 - Polizei verhindert mögliche Fahrt unter Drogen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (31.03.2025) ist es in der Stätzlinger Straße zu einem Brand in einer leerstehenden Gärtnerei gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Brand wurde der Polizei gegen 16.00 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren ...

mehr