Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsamkeit führt zu Handgelenksfraktur

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 05:15 Uhr, kam es auf dem Ketscher Festplatz zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Beim Rückwärtsfahren übersah ein 75-jähriger Ford-Fahrer eine hinter ihm stehende 71-jährige Fußgängerin und fuhr diese leicht an. Hierbei stürzte die Dame zu Boden und erlitt eine Fraktur des Handgelenks sowie eine Kopfplatzwunde. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand an dem beteiligten Fahrzeug nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Schwetzingen.

