POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer nachmittags mit 2,06 Promille unterwegs

Reilingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang noch unbekannte Täter zu einer unbekannten Zeit vor 03.30 Uhr zwei in Reilingen aufgestellte Zigarettenautomaten auf. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu einen in der Hockenheimer Straße Ecke Wilhelmsstraße und einen im Nachtwaidweg ...

mehr