Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Fabrikhalle eines metallverarbeitenden Betriebes in der Neuen Industriestraße in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum Samstag (08.03.2025) brachen bislang mehrere unbekannte Täter in der Zeit von 04:15 Uhr bis 05:30 Uhr in Produktionsräume eines Betriebes in der Neuen Industriestraße in Cuxhaven ein. Hierzu durchtrennten Sie auf den Nachbargrundstücken mehrere Zäune, um sich so Zutritt zum Gelände zu verschaffen.

Aus der Produktionshalle wurden mehrere massive Kupferschienen entwendet, welche in ein bislang unbekanntes Tatfahrzeug geladen wurden. Aufgrund der Menge und der Größe des Diebesgutes muss es sich mindestens um einen Kleintransporter oder Klein-LKW gehandelt haben.

Es entstanden Sachschäden im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, z.B. im Bereich der Neuen Industriestraße, Alte Industriestraße, Papenstraße oder Humphry-Davy-Straße, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell