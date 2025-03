Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach diversen Diebstählen und Hausfriedensbrüchen in Loxstedt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es vor allem im Bereich Loxstedt und Stotel zu mehreren Diebstahlsdelikten sowie Hausfriedensbrüchen.

Ziel waren oft unverschlossene PKW, Garargen, Schuppen oder ähnliches. Hierbei wurden mehrfach Geldbörsen oder Wertgegenstände entwendet, in mindestens einem Fall auch ein PKW Mercedes, welcher einige Tage später in Hamburg wieder auftauchte. Unter Nutzung dieses PKW wurden ebenfalls Diebstahlsdelikte in Bremen, Hannover und im Raum Stade begangen.

Als Tatverdächtiger konnte ein 48-jähriger Mann aus Stotel ermittelt werden, welcher auch in Zusammenhang mit den oben genannten Delikten weiter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmittel auffiel. Er wurde bereits in der letzten Woche aufgrund eines bestehenden Haftbefehls für eine mehrtägige Ersatzfreiheitsstrafe festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da er den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte. Aufgrund der Vielzahl der Delikte wurde durch die Staatsanwaltschaft Stade des Weiteren ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Das Amtsgericht Stade ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der Mann nach dem Verbüßen der Ersatzfreiheitsstrafe mindestens bis zum Prozessbeginn in Haft bleibt.

