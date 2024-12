POL-PDMT: Diez. Betrunken am Steuer

Diez (ots) - Am Sonntag, dem 01.12.2024, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 16:35 Uhr kam es in der August-Horch-Straße, in der Verlängerung der "Hohen Straße", sowie am Parkplatz "Rastplatz" in der Verlängerung der "Aarstraße" in Diez zu drei bekannten PKW- Aufbrüchen. In zwei Fällen wurden jeweils im Fahrzeug liegende und von außen offensichtlich erkennbare Taschen entwendet, nachdem zuvor Seitenscheiben der ...

