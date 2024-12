Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drei Diebstähle aus Kfz in Diez ***Zeugen gesucht***

Diez (ots)

Am Sonntag, dem 01.12.2024, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 16:35 Uhr kam es in der August-Horch-Straße, in der Verlängerung der "Hohen Straße", sowie am Parkplatz "Rastplatz" in der Verlängerung der "Aarstraße" in Diez zu drei bekannten PKW- Aufbrüchen.

In zwei Fällen wurden jeweils im Fahrzeug liegende und von außen offensichtlich erkennbare Taschen entwendet, nachdem zuvor Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen wurde. Im dritten Fall wurde ein Portemonnaie entwendet.

In letzter Zeit kam es zu mehreren Delikten dieser Art. Daher wird darum ersucht, keine Kriminalitätsanreize durch das Zurücklassen von Wertgegenständen in Kfz zu schaffen.

Tatzeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen an die Polizei in Diez unter 06432-6010 mitzuteilen.

