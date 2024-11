Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Kirburg (ots)

Am Freitag, den 29.11.2024, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Köln-Leipziger-Straße (B414) in der Ortslage Kirburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Sattelzugmaschine befuhr die B414 in Fahrtrichtung Bad Marienberg und beabsichtige nach links in die Langenbacher Straße abzubiegen. Hierbei übersah der 39-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Pkw, welcher noch vergeblich versuchte dem Lkw nach rechts auszuweichen. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der Pkw zudem mit einem im Einmündungsbereich der Langenbacher Straße stehenden Pkw. Die beiden Pkw-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell