POL-CUX: Diverse Verkehrsverstöße im Landkreis - nochmaliger Hinweis auf Wechselpflicht bei Versicherungskennzeichen

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden wieder verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, welche im Ergebnis dazu führten, dass diverse Verkehrsteilnehmende ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 21:20 Uhr am gestrigen Sonntag sollte eine 31-jährige Frau aus Lamstedt mit ihrem PKW im Bereich der Schützenstraße in Lamstedt kontrolliert werden. Sie missachtete jedoch über eine Strecke von mehr als 10km die Anhaltesignale der Einsatzkräfte. Auch ein Einsatz von Martinshorn und Blaulicht führten nicht dazu, dass die Frau ihren PKW anhielt. Während der Fahrt hielt Sie sich jedoch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und gefährdete keine anderen Verkehrsteilnehmenden. Die Kontrolle erfolgte schließlich im Bereich der Osterndorfer Straße, bereits zugehörig zur Stadt Bremervörde. Bei der Kontrolle gab die Frau an, dass Sie weitergefahren Sie, da Sie ihre Kinder im Auto habe und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Sie stand des Weiteren unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an Angehörige übergeben.

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag wurde ein 25-jähriger Geestländer mit seinem PKW im Bereich der Leher Landstraße in Langen kontrolliert. Bei der Kontrolle händigte dieser seinen ausländischen Nicht-EU-Führerschein aus. Da er bereits seit mehreren Jahren im Bundesgebiet lebt, hätte er ihn umschreiben lassen müssen. Da dies nicht erfolgt ist, ist seine Fahrerlaubnis im Inland nicht mehr gültig.

Über das gesamte Wochenende und auch in der vergangenen Woche wurden im gesamten Landkreis über ein Dutzend Fahrzeuge, hauptsächlich E-Scooter, kontrolliert, welche noch mit abgelaufenen oder gar keinen Versichungskennzeichen unterwegs waren. Auch wenn wir bereits mehrfach darüber informiert haben, hier nochmals der Hinweis: Versicherungskennzeichen müssen jedes Jahr, immer zum 01. März, gewechselt werden. Aktuell ist die Farbe der Kennzeichen GRÜN. Sollte die Versicherung nicht erneuert worden sein, handelt es sich um eine Straftat. Des Weiteren besteht bei einem Verkehrsunfall eventuell kein Versicherungsschutz, was bei einer Schadensregulierung nach einem Verkehfsunfall zu großen Problem führen kann.

