POL-CUX: Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr im Bereich Loxstedt und umliegende Bundes- und Landesstraßen - Fast alle Fahrzeuge zu beanstanden (Foto im Anhang)

Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr im Bereich Loxstedt und umliegende Bundes- und Landesstraßen - Fast alle Fahrzeuge zu beanstanden

10.03.2025

Loxstedt. Am heutigen Montag führten (10.03.2025) Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Schiffdorf in Zusammenarbeit mit der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven in den Vormittagsstunden Schwerpunktkontrollen im Bereich des gewerblicher Güterverkehrs durch.

Kontrollorte waren hier vor allem die Bundesstraßen 437 und 71 und 6 sowie die Landesstraße 134.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 27 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden diverse Verstöße festgestellt, darunter ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, bei welchem der Fahrzeugführer eine Totalfälschung vorlegte. Ein weiterer Fahrzeugführer war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Das bedeutet, dass verschiedene Verfolgungsbehörden bereits versucht hatten die Person ohne Erfolg zu kontaktieren, sodass Sie ausgeschrieben werden musste. Des Weiteren wurden bei den Kontrollen wurden mehr als 20 Verstöße gegen geltende Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

