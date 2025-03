Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen an PKW in Cuxhaven - jugendliche Tatverdächtige im Nahbereich gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Montag (10.03.2025) wurden gegen 02:55 Uhr durch Zeugen zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie die Außenspiegel eines PKW VW in der Straße Am Bahnhof abtraten/abschlugen.

Dank der aufmerksamen Zeugen konnten die Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, im Nahbereich gestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden Sie an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Sie müssen sich nun strafrechtlich wegen Sachbeschädigung verantworten.

