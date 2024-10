POL-PDNR: Ruhestörungen

Rheinbreitbach (ots) - Am Samstagmittag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr, wurde auf dem Lidl Parkplatz in Rheinbreitbach, Hauptstraße, ein schwarzer PKW VW Touran nicht unerheblich beschädigt. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich anhand der Spurenlage um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer: 02644-9430. ...

