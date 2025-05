Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen (Luftfahrtunfall): Segelflugzeug muss notlanden und beschädigt Gewächshaus

Ludwigsburg (ots)

Infolge fehlender Thermik musste ein Segelflugzeug am Samstag (17.05.2025) gegen 12:45 Uhr im Bereich Maurener Berg auf Gemarkung Ditzingen notlanden. Der Hilfsmotor des Segelfliegers ließ sich nicht starten, so dass der 59-jährige Pilot auf einem Feld nahe einer dort ansässigen Gärtnerei notlandete. Da das Feld jedoch nicht über die entsprechende Länge verfügte, prallte der Pilot am Ende des Auslaufs mit der linken Tragfläche gegen ein Gewächshaus einer Gärtnerei. Am Gewächshaus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, während am Segelflugzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro entstand. Der Pilot und dessen 23-jähriger Passagier, blieben unverletzt. Sowohl die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wurde verständigt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sechs Streifenbesatzungen im Einsatz. Das PP Einsatz unterstützte zudem mit einem Polizeihubschrauber. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zum Luftfahrtunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell