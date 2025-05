Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Vorfahrtsunfall - eine Person verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (16.05.2025) kam es gegen 06:45 Uhr an der Kreuzung Albert-Schweizer-Straße und Thomas-Mann-Straße in Rutesheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 58-jähriger Toyota-Lenker war auf der Albert-Schweizer-Straße, von der Heimerdinger Straße kommend in Richtung Thomas-Mann-Straße unterwegs. Gleichzeitig war ein 28-jähriger E-Scooter-Lenker ebenfalls auf der Albert-Schweizer-Straße, von der Max-Eyth-Straße kommend, in Richtung Thomas-Mann-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Thomas-Mann-Straße übersah der 58-Jährige mutmaßlich den 28-Jährigen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der E-Scooter-Lenker stürzte in der Folge und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

