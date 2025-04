Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter nach Handydiebstahl gestellt

Mainz-Stadtgebiet (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:20 Uhr Uhr in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Mobiltelefon eines Mannes und flüchtete in Richtung Bonifaziustürme.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Täter den Geschädigten aufgrund eines vermeintlichen Drogengeschäfts an. Während des Gesprächs legte der Geschädigte sein Handy kurz ab. Der Täter nutzte den Moment, nahm das Gerät an sich und flüchtete in Richtung Bonifaziustürme.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 den Täter nur wenige Meter weiter auf der Kaiserstraße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen dessen wurde bei dem Beschuldigten das gestohlenen Handy aufgefunden. Er muss sich nun wegen eines Diebstahls verantworten. In welcher Verbindung die beiden Personen zueinanderstehen, ist derzeit unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell