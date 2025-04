Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung - Täter flüchten mit Fahrrädern

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Mainz-Neustadt zu einer Sachbeschädigung.

Zwei bislang unbekannte Täter durchtrennten den Zaun eines Firmengeländes und verschafften sich somit Zutritt zu diesem. Als sie von Mitarbeitern des Unternehmens angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht mit Fahrrädern.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Die beiden Personen trennten sich, konnten zunächst aber weiter im Blick gehalten werden. Auf Höhe des Mombacher Kreisels verlor sich jedoch die Spur. Was die beiden Personen dazu bewegte, den Zaun zu beschädigen und sich auf das Firmengelände zu begeben ist aktuell unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Laut Zeugenaussagen können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - Männlich - Ca. 15-18 Jahre alt - Schlank - Blonde Haare - Gerötete Wangen - Weißes T-Shirt

2. Person: - Männlich - Ca. 1,80m groß - Schlank - Dunkel gekleidet - Trug eine kleine Kamera auf dem Kopf

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell