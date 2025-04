Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 23-Jähriger im Supermarkt um mehrere hundert Euro betrogen

Mainz (ots)

Am Dienstag, 01.04.2025 gegen 19:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Mainzer in einem Supermarkt in der Rheinallee in Mainz durch einen ihm unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Dieser teilte ihm mit, dass er aufgrund eines Notfalls dringend nach London müsse. Hierfür benötige er 700 Euro, allerdings sei seine Bankkarte gesperrt, weshalb er kein Geld abheben könne. Er bat den Geschädigten, das Geld für ihn abzuheben, gab ihm seine Handynummer, schickte ihm ein Foto seines Reisepasses und zeigte ihm eine echt aussehende Online-Banking-App, über die er dem 23-jährigen Mann angeblich 700 Euro überwiesen habe. Daraufhin ging der Geschädigte mit dem unbekannten Mann zu einem Geldautomaten und hob den Maximalbetrag von 600 Euro ab, die er dem Beschuldigten übergab. Da ihm der Sachverhalt seltsam vorkam, verständigte er zu Hause die Polizei. Den unbekannten Täter beschreibt er wie folgt: ca. 190 cm, muskulös, kurze blonde Haare, blonder 5-Tage-Bart, gedecktes Sweatshirt, Jeans. Die vermeintliche Überweisung ist bei dem 23-Jährigen nicht eingegangen. Ihm ist demnach ein Schaden von 600 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell