POL-PPMZ: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Kreuznach (ots) - Am 20.02.2025 wurde einer 58-jährigen Dame aus dem Kreis Bad Kreuznach beim Einkauf in einem Ladengeschäft in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach die EC-Karte aus der Handtasche entwendet. In der Zeit zwischen etwa 10:00 Uhr und 10:30 Uhr desselben Tages wurden mit der Bankkarte unerlaubt Transaktionen an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale ebenfalls in der Bosenheimer Straße in Bad ...

