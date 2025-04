Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Bad Kreuznach (ots)

Am 20.02.2025 wurde einer 58-jährigen Dame aus dem Kreis Bad Kreuznach beim Einkauf in einem Ladengeschäft in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach die EC-Karte aus der Handtasche entwendet. In der Zeit zwischen etwa 10:00 Uhr und 10:30 Uhr desselben Tages wurden mit der Bankkarte unerlaubt Transaktionen an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale ebenfalls in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach getätigt. Hierbei konnte die unbekannte Täterin durch die Videoaufzeichnungen der Bank gefilmt werden. Durch die Kriminaldirektion Mainz wird nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Täterin gesucht. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 20- 40 Jahre alt, schlank, hellbeige Steppjacke mit Kapuze, heller Schal, blaue Skinny-Jeans, weiße Turnschuhe, helllila Wollmütze mit Kappa-Logo, schwarze Umhängetasche.

Die Bilder sind unter folgendem Link auf der Website der Polizei Rheinland-Pfalz abrufbar:

https://s.rlp.de/VEu2FDw

Kriminalpolizei Mainz:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

