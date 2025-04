Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Flaschenwurf nach Kleinkind

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montag, 31.03.2025 gegen 19:00 Uhr meldete die Mutter eines Kleinkindes, dass dieses gerade mit einer zur Hälfte gefüllten Plastikflasche abgeworfen worden sei. Die Flasche sei auf ihre Tochter geworfen worden und habe diese leicht am Arm gestriffen. Verletzt wurde das Kind hierbei nicht. Die Mutter konnte den Einsatzkräften das Mehrfamilienhaus in der Goethestraße zeigen, aus dem mutmaßlich die Flasche geworfen wurde. Da die Wohnung nicht zweifelsfrei lokalisiert werden konnte, führten die Fahndungsmaßnahmen vor Ort zu keinem Ergebnis. Die PI Mainz 2 hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Mainz 2:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell