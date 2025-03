Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hausfriedensbruch auf Sportgelände

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag, 28.03.2025 auf Samstag, 29.03.2025 wurden ca. zehn Personen auf dem Gelände eines Sportvereins in Gonsenhein gemeldet, die sich an einem Metallcontainer zu schaffen machen würden. Vor Ort konnten durch die Einsatzkräfte der Polizei mehrere Personen festgestellt werden, welche sich auf dem Sportgelände aufhielten und teilweise vor der Polizei flüchteten. Insgesamt wurden noch sechs Personen gestellt und kontolliert. Ihnen droht jetzt mindestens eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Die anderen Personen konnten in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

Mainz 2:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

