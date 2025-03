Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall L 258 Anhausen

Anhausen (ots)

Am Abend des 03.03.2025 kam es gegen 22.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 258 in der Ortslage Anhausen. Hier kollidierte ein Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw. Polizei und Rettungskräfte befinden sich derzeit noch an der Unfallstelle, die L258 ist im Bereich der Unfallstelle vermutlich noch bis ca. 02 Uhr gesperrt. Es wird gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

