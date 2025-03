Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Mainzer Polizei mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet Mainz durch.

Am Freitagvormittag wurde eine Kontrollstelle am "Alten Postlager" in der Mainzer Neustadt eingerichtet. Bei insgesamt 59 kontrollierten Fahrzeugen konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und Verwarnungen ausgesprochen werden. Der Schwerpunkt lag hier auf der Ablenkung im Straßenverkehr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Kontrollstelle in der Weißliliengasse in der Mainzer Altstadt eingerichtet. Bei insgesamt 32 kontrollierten Fahrzeugen konnte in vier Fällen ein geringer Atemalkohol des Fahrers / der Fahrerin festgestellt werden. Ein strafbares Verhalten lag jedoch bei keinem Verkehrsteilnehmenden vor.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Kontrollstelle an der B40 in Mainz eingerichtet. Der Schwerpunkt lag hier in dem Bereich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Bei 32 kontrollierten Fahrzeugen konnte u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

