Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche in Mehrparteienhäusern in der Innenstadt - erneut Hinweise auf zwei junge Frauen

Mainz (ots)

Im Laufe des Donnerstags, 27.03.2025, kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbrüchen in Mehrparteienhäusern.

Zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich durch Klingeln Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Flachsmarktstraße in der Mainzer Altstadt. Der oder die Täter hebelten an zwei Wohnungen Eingangstüren auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach möglichen Geldverstecken. Nach aktuellem Stand wurde in einem Fall Bargeld gestohlen. In den vergangenen Tagen fielen mehreren Bewohnern im Umfeld des Gebäudes zur Mittagszeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wiederholt zwei junge Frauen osteuropäischen Phänotyps, etwa 17 bis 20 Jahre alt, auf.

Bereits vor einigen Tagen war es in der Mainzer Innenstadt, unweit der Tatorte, unter anderem am Feldbergplatz in der Neustadt und in der Kaiserstraße, zu mehreren Einbrüchen sowie entsprechenden Versuchen gekommen. Auch in diesem Zusammenhang gab es Hinweise auf zwei junge Frauen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5993464)

Darüber hinaus versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr, in eine Wohnung in der Hattenbergstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die Täter durch wahlloses Betätigen der Klingelanlagen Zutritt zum Gebäude. In einem Obergeschoss wurde erfolglos versucht, eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 06131/65-33999.

