Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter ohne Licht - Raub - Kellereinbruch - Pedelec gestohlen - Kat-Diebe - Nötigung im Straßenverkehr

Iserlohn (ots)

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife an der Märkischen Straße (B7) den Fahrer eines E-Scooters. Das Fahrzeug fiel auf, weil es ohne die vorgeschriebene Beleuchtung fuhr. Das war nicht das einzige Problem: Es fehlte auch das Versicherungskennzeichen. Der E-Scooter besitzt keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr und ist deutlich höher motorisiert als erlaubt. Selbst mit einer Typenzulassung hätte der Fahrer den Roller zulassen müssen und wahrscheinlich eine Fahrerlaubnis benötigt. Doch die hat der 33-jährige Mendener nicht mehr. Weil er Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte, brachten ihn die Polizeibeamten zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteln sowie Verstößen gegen Fahrerlaubnisordnung und Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Handy-Raub

Nach einem Raub hat die Polizei am Dienstag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein Mann hat am Dienstagnachmittag die Polizei angerufen, weil er am Schillerplatz von einer etwa zehnköpfigen Personengruppe verfolgt würde. Die ersten eintreffenden Polizeibeamten sahen noch einige Männer wegrennen. Das Opfer berichtete, dass es zusammen mit der besagten Gruppe in der Linie 1 gesessen habe. Als der Haltestelle Schillerstraße stiegen der Mann und die anderen Personen aus der Gruppe um 15.25 Uhr aus. Die Gruppe forderte von ihm Geld und seinen PS4-Kontroller. Weil er das verweigerte, sollen ihn die anderen genötigt haben, sich in ein bestimmtes Gebäude zu begeben. Dabei hielten sie dem Mann nach seiner Aussage Stich- und Schlagwaffen vor. Er bekam Schläge. Als er weglief, verfolgten die anderen ihn. Als er die Polizei anrief, rissen sie ihm das Handy aus der Hand. Als die Polizei eintraf, seien die anderen weggerannt. Polizeibeamte entdeckten die leere Handyhülle. Ein couragierter Zeuge beobachtete die Flucht vor dem Streifenwagen, nahm die Verfolgung auf und gab der Polizei den Standort durch. Polizeibeamte konnten zwei der Tatverdächtigen (14 und 16 Jahre alt) an der Ecke Unnaer Straße/Westengraben antreffen. Eine Nahbereichsfahndung nach den anderen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 9199-0 zu melden.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Mendener Straße und durchwühlte mehrere Abteile. Zur möglichen Beute konnten die Betroffenen der Polizei bei der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben machen.

Pedelec gestohlen

Zwischen Montag- und Dienstagabend wurde an der Scherlingstraße ein Pedelec gestohlen. Der Nutzer hatte es mit einem Faltschloss an einem Begrenzungspfosten befestigt. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein bunt lackiertes Cube AMS One 44.

Kat-Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen an der Danziger Straße zugeschlagen: Sie entwendeten den Katalysator eines auf einem Privatparkplatz stehenden VW Polo.

Eine Pkw-Fahrerin erstattete bei der Polizei Anzeige wegen einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein Pkw-Fahrer, der gegen 19.40 Uhr neben ihr fuhr, überholte und wechselte auf der Hans-Böckler-Straße mehrmals den Fahrstreifen und bremste ohne erkennbaren Grund vor der Frau, so dass die Fahrerin ebenfalls stark bremsen musste. Am Kurt-Schumacher-Ring sei der Fahrer abgebogen, berichtete die Fahrerin am Abend der Polizei. Die sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich zu melden unter Tel. 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell