Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher an der Alsenstraße

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbkannte Täter waren vermutlich in der Nacht zu Dienstag an der Alsenstraße unterwegs. Dort versuchten sie zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, den Briefkasten und die Eingangstür der Johanniter-Unfall-Hilfe aufzubrechen. Die Einbrecher richteten zwar Sachschaden an, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

