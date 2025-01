Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand in einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses

Mönchengladbach-Heyden, 05.01.2025, 00:40 Uhr, Wickrather Straße (ots)

Gegen 00:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Wickrather Straße alarmiert. Es brannte auf einem Balkon im Dachgeschoß. Das Feuer hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf die Wohnung und Teile des Dachstuhls übergegriffen. Der Bewohner konnte sich aus eigener Kraft ins Freie retten. Der Rettungsdienst untersuchte den Patienten und transportierte ihn zur weiteren Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen von außen ein, während ein Trupp mit Preßluftatmer und C-Rohr in die Wohnung vorging. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten und die übrigen Wohnungen wurden in Zusammenarbeit mit der Polizei vorsorglich geräumt. Die NEW stellte zur Betreuung der Bewohner einen Bus zur Verfügung. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und die Ausbreitung der Flammen eindämmen. Ein aus der Wohnung geretteter Papagei wurde zur Betreuung ins städtische Tierheim transportiert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden alle betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester zu lokalisieren. Der Einsatzleiter übergab die Brandwohnung zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei, die übrigen Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Für die Dauer des Einsatzes war die Wickrather Straße zwischen Bahnhof und Berliner Straße voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Stephan Müller

