LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Hildburghausen (ots) - Beamte der Hildburghäuser Polizei wollten Mittwochnachmittag einen Pkw in der Schleusinger Straße in Hildburghausen kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch das Anhaltesignal des Beamten. Die Polizisten brachen die stationäre Kontrolle ab und versuchten dem Pkw-Fahrer zu folgen. Die Fahndung war nach kurzer Zeit erfolgreich. Sie trafen ihn zu Hause an und er gab den Beamten gegenüber an, das Haltesignal zu spät wahrgenommen zu haben und wäre ...

mehr