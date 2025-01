LPI-SHL: Anhaltesignal missachtet

Schleusingen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch in der Zeit von 05:45 Uhr bis 16:45 Uhr in ein Ferienhaus in der Straße "Oberer Kohlberg" in Schleusingen ein. Im Inneren angekommen begaben sie sich in den Schlafraum und entwendeten einen noch unbekannten Bargeldbetrag aus Geldkassetten. Nach dem Beutezug flüchteten die Einbrecher über den hinteren Bereich des Hauses und des Grundstückes und zerstörten auf ihrem Weg die angebrachte Beleuchtung. Die ...

