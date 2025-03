Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Getränkemarkt

Mainz-Mombach (ots)

Am 27.03.2025 gegen 19:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Getränkemarkts in der Hauptstraße in Mainz-Mombach bei der Polizei, dass er eine unberechtigte Person auf dem umzäunten Leerguthof über die Videoanlage sehen könne. Bereits auf der Anfahrt wurde durch eine Streife ein Mann angetroffen, welcher Diebesgut aus dem Markt mit sich führte. Die Gegenstände konnten sichergestellt und dem Geschäftsführer des Getränkemarkts ausgehändigt werden. Insgesamt wurden durch ihn zwei Säcke Pfand im Wert von insgesamt 50 Euro entwendet. Der 46-jährige wohnsitzlose Mann hat sich nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch zu verantworten.

