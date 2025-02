Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW

Apolda (ots)

In der Erfurter Straße in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Als ein PKW-Fahrer aus seiner Einfahrt herausfahren wollte, übersah er einen auf dem Radweg befindlichen 28-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er kam mit dem Schrecken und einer Schürfwunde am Schienbein davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell