Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Unfälle mit jeweils drei Pkw

Weimar (ots)

Montagmorgen, gegen 8 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Erfurter Straße und Sophienstiftsplatz. Sowohl ein Mercedes, ein Seat und ein VW fuhren in dieser Reihenfolge. Verkehrsbedingt musste der Mercedes halten. Die 37-jährige Fahrerin des Seat bemerkte dies und stoppte ebenso. Zu spät gebremst hatte jedoch eine 57-Jährige, sodass ihr VW auf den Seat auffuhr und diesen in der Folge auf den Mercedes schon. an allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ähnlich ereignete sich am Mittag ein Verkehrsunfall auf der Erfurter Straße. Ein Hyundai, ein Dacia sowie ein Peugeot fuhren in dieser Reihenfolge in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe einer Tankstelle musste der Hyundai verkehrsbedingt halten. Der 32-jährige Fahrer des Dacia bemerkte dies und stoppte. Die 72-jährige Fahrerin des Peugeot indes reagierte zu spät, kollidierte mit dem Dacia und schon diesen auf den Hyundai. Sowohl der 32- als auch die 72-Jährige verletzten sich leicht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell