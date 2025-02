Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unversichert und zügig unterwegs

Weimar (ots)

Blankenhain: Kurz nach 18 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da es auf der Karl-Liebknecht-Straße zu einer gefährlichen Situation kam. Der Zeuge wollte gerade mit seinem Hund die Straße überqueren, als eine Crossmaschine mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam. An dem Motorrad war kein amtliches Kennzeichen angebracht. Auch entfernte sich der augenscheinlich männliche Fahrer mit dem Zweirad zügig vom Ort. Sowohl der Zeuge als auch sein Vierbeiner sind mit einem Schrecken davongekommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt, der Crossmaschine oder gar dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Die Vorgangsnummer lautet 25044971.

